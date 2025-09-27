Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 27 сентября. Кавказ

Глава Ставрополя Иван Ульянченко занял 11 место среди 88 городских руководителей страны по итогам работы за август-сентябрь 2025 года. «Национального рейтинг мэров» опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Из-за прошедших дождей на 8 км. автодороги Цуриб — Арчиб вблизи села Магар сошел селевой поток, оставив без дорожного сообщения 19 населенных пунктов.

Приказ о перенаправлении учительских премий на нужды участников СВО, разосланный руководителям образовательных организаций по электронной почте, якобы от имени сотрудника министерства образования Ставропольского края не соответствует действительности.

В январе–июне 2025 года Кисловодск собрал более 132 млн рублей туристического налога, что на 10 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда в бюджет города поступило 119 млн руб.

В Шпаковском округе, первом из муниципалитетов Ставрополья, в эти выходные дни начнется запуск систем отопления. Первым объектом, куда начнут подавать тепло, станет районная больница Шпаковского округа.

Новости компаний Все