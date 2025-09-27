Главные новости за 27 сентября. Кавказ

Глава Ставрополя Иван Ульянченко занял 11 место среди 88 городских руководителей страны по итогам работы за август-сентябрь 2025 года. «Национального рейтинг мэров» опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Из-за прошедших дождей на 8 км. автодороги Цуриб — Арчиб вблизи села Магар сошел селевой поток, оставив без дорожного сообщения 19 населенных пунктов.

Приказ о перенаправлении учительских премий на нужды участников СВО, разосланный руководителям образовательных организаций по электронной почте, якобы от имени сотрудника министерства образования Ставропольского края не соответствует действительности.

В январе–июне 2025 года Кисловодск собрал более 132 млн рублей туристического налога, что на 10 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда в бюджет города поступило 119 млн руб.

В Шпаковском округе, первом из муниципалитетов Ставрополья, в эти выходные дни начнется запуск систем отопления. Первым объектом, куда начнут подавать тепло, станет районная больница Шпаковского округа.