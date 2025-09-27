В Ставропольском крае включат отопление в объектах соцсферы

В Шпаковском округе, первом из муниципалитетов Ставрополья, в эти выходные дни начнется включение отопления. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов.

Первым объектом, куда начнут подавать тепло, станет районная больница Шпаковского округа, с начала следующей недели запитают системы дошкольных учреждений и школ округа по заявкам руководства заведующих детских садов и директоров школ.

Наталья Белоштейн