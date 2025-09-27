В Ставрополье приказ о перенаправлении учительских премий оказался фейком

Приказ о перенаправлении учительских премий на нужды участников СВО, разосланный руководителям образовательных организаций по электронной почте, якобы от имени сотрудника министерства образования Ставропольского края не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр управления регионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ложном документе говорится о якобы планируемом перенаправлении средств единовременной премии ко Дню учителя на счет Государственного фонда «Защитники Отечества».

Наталья Белоштейн