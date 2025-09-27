В Кисловодске объем поступлений от турналога превысил 132 млн рублей

В январе–июне 2025 года Кисловодск собрал более 132 млн рублей туристического налога, что на 10 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда в бюджет города поступило 119 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города-курорта Евгений Моисеев.

Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева

Господин Моисеев отметил, что данный показатель делает Кисловодск единственным муниципалитетом Ставропольского края, где наблюдается рост туристического налога по сравнению с курортным сбором за аналогичный период прошлого года.

Наталья Белоштейн