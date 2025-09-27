Глава Ставрополя занял 11 место в национальном рейтинге мэров

Глава Ставрополя Иван Ульянченко занял 11 место среди 88 городских руководителей страны по итогам работы за август-сентябрь 2025 года. «Национального рейтинг мэров» опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ставрополя Ивана Ульянченко Фото: Telegram-канал главы Ставрополя Ивана Ульянченко

Эксперты выделили несколько ключевых факторов, которые повлияли на положительную оценку работы главы Ставрополя. Они отметили, что город полностью погасил все коммерческие кредиты, а доходная часть бюджета за первое полугодие была исполнена на 100%. При этом расходы города по-прежнему направлены на социальные нужды.

Дополнительным плюсом для господина Ульянченко стала его инициатива по подготовке инженерных кадров совместно с СКФУ и промышленными предприятиями. Аналитики также высоко оценили ремонт семи участков дорог и создание новых детских площадок в Ставрополе.

Кроме того, эксперты отметили умение главы города отвечать на неудобные вопросы горожан во время прямых линий.

Наталья Белоштейн