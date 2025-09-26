В ОТСК прокомментировали арест Алексея Боброва и Татьяны Черных

Представители АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») прокомментировали арест представителя акционеров «Корпорации СТС» Алексея Боброва и председателя совета директоров корпорации Татьяны Черных, заявив об их невиновности. Напомним, Боброва и Черных отправили в СИЗО до 15 ноября, их обвиняют в мошенничестве. Параллельно рассматривается иск Генпрокуратуры об изъятии активов, связанных с Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бобров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Бобров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В обоснование предъявленного обвинения в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) следствие ссылается на неправомерность получения и расходования субсидий в размере 508 млн руб. Но, по данным ОТСК, Татьяне Черных и Алексею Боброву не вменяется хищение или присвоение субсидий либо нецелевое их расходование.

«Следствие ставит под сомнение правомерность получения субсидии, полагая, что установленного ОТСК тарифа было достаточно для осуществления деятельности предприятия и необходимость в субсидии отсутствовала. А в части расходования выделенных денег претензии правоохранителей заключаются в том, что средства были потрачены предприятием на погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов»,— прокомментировали в ОТСК.

В компании объяснили, что топливо и ресурсы приобретаются по регулируемым ценам или на основании открытых конкурсных процедур. Основные поставщики ОТСК — АО «Уралсевергаз» и ПАО «Т Плюс». Но, как утверждают в компании, тарифного источника на покрытие расходов предприятия за приобретенные ресурсы недостаточно. «Деятельность предприятия критически недофинансируется, так как тариф для населения, устанавливаемый региональной энергетической комиссией, не покрывает реальных расходов на заработную плату, ремонты, топливо и другие»,— заявили в ОТСК. Там объяснили, что для удержания тарифов региональные правительства выделяют субсидии предприятиям ЖКХ для покрытия разницы между тарифом и реальными расходами коммунальщиков.



С 2022 года из областного бюджета выделялось дополнительное финансирование ОТСК в виде субсидий. За 2022-2023 годы их размер составил 508 млн руб.

«Субсидии носили целевой характер и подлежали проверке и оценке Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области. Механизм субсидий сам по себе законен, а их расходование подконтрольно надзорным органам. Все документальные доказательства целевого расходования выделенных средств следствию представлены»,— прокомментировали в коммунальном предприятии, добавив, что дивиденды не выплачивались и деньги предприятия никуда больше не направлялись.

«И тем более, их никак, в том числе в качестве заработной платы, не могли получить Татьяна Черных и Алексей Бобров»,— добавили там.

На суде по избранию меры пресечения топ-менеджерам говорилось, что показания давал экс-министр ЖКХ Николай Смирнов (сейчас находится под следствием). По данным ОТСК, в своих показаниях он также подтверждает недостаточность тарифов и «плачевное финансовое состояние ОТСК». Кроме того, его показаниями якобы подтверждается, что предприятие обращалось в правительство с инициативами по нормализации тарифа.

«Не соответствует действительности, что Министерство энергетики и ЖКХ было введено в заблуждение о необходимости субсидий. Вызывает неподдельный интерес, как это могло стать возможным, когда на предприятии постоянно проводились финансовые аудиты и экспертизы, результаты которых передавались в ведомство? ОТСК полагает, что показания Николая Смирнова могут быть обусловлены его желанием избежать уголовного преследования за совершенные им деяния»,— прокомментировали в компании. Стоит отметить, что подобное заявление на суде сделала и Татьяна Черных.

Напомним, сегодня Верх-Исетский райсуд также отправил в СИЗО до 15 ноября экс-руководителя ОТСК Антона Боликова. И.о. гендиректора компании Антона Носкова, который исполняет обязанности с июля этого года, отпустили из-под стражи.