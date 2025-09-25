«Россети Тюмень» демонтируют 1700 незаконных подвесов оборудования провайдеров в Тюменской области

«Россети Тюмень» продолжают борьбу с несанкционированным использованием своей инфраструктуры. Специалисты намерены демонтировать свыше 1,7 тыс. незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Тюменской области, чтобы не допустить повреждения энергообъектов из-за сверхнормативных нагрузок.

C 1 октября 2025 года ликвидация незаконных подвесов на опорах линий электропередачи начнется в 10 муниципальных округах региона. До начала работ системообразующая энергокомпания, согласно закону, направила провайдерам требования устранить выявленные нарушения, однако владельцы коммуникаций их проигнорировали.

Энергетики напоминают, что вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП требуют обязательного расчета, а неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Несогласованный подвес ВОЛС может приводить к перебоям электроснабжения потребителей и угрожать жизни и здоровью самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна затрудняют выполнение работ на воздушных ЛЭП.

Компания «Россети Тюмень» готова к сотрудничеству с операторами связи: обратиться за разъяснениями можно по телефону 8 (3452) 59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.

Перечень населенных пунктов, в которых энергетики проведут демонтаж незаконных подвесов ВОЛС:

1. Абатский муниципальный округ

деревня Смоленка (ул. Зелёная, участок между населенными пунктами Смоленка и Чумашкина)

деревня Чумашкина (ул. Заречная, ул. Ленина)

2. Армизонский муниципальный округ

село Армизонское (ул. Свердлова)

3. Бердюжский муниципальный округ

село Истошино (ул. Алексеева, ул. Новая)

село Пеганово (ул. Ленина, ул. Молодежная)

село Полозаозерье, (ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Площадь Волкова)

4. Голышмановский муниципальный округ

деревня Земляная (ул. Блюхера, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Советская, ул. Школьная)

поселок Комсомольский (участок между населенными пунктами Комсомольский и Новая Хмелевка)

деревня Новая Хмелевка (ул. Центральная)

село Ражево (ул. Береговая, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Новая ул. Октябрьская, ул. Строителей, ул. Цветочная, ул. Центральная, пер. Школьный)

село Средние Чирки (участок между населенными пунктами Мелкозерово и Средние Чирки)

село Средние Чирки (ул. Заречная, ул. Коммунаров, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Школьная)

5. Казанский муниципальный округ

село Большая Ченчерь (ул. Школьная)

село Ильинка (ул. Курбатова, ул. Советская)

6. Нижнетавдинский муниципальный округ

село Велижаны (участок между населенными пунктами Велижаны и Носырево)

СНТ Венеция

поселок Карагандинский (участок между населенными пунктами Карагандинский и Лесозаводский)

поселок Лесозаводский (ул. Советская)

деревня Московка (ул. Центральная)

село Нижняя Тавда (ул. Ленина)

ДНТ Сочинские (ул. Линия 1-6, ул. Линия 7-16, ул. Центральная)

село Тюнево (ул. Новоселов д. 9 и д. 10)

7. Сладковский муниципальный округ

село Сладково (ул. Гурьева, ул. Калинина, ул. Карла Маркса, ул. Олега Кошевого, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Пушкина)

8. Упоровский муниципальный округ

село Упорово (ул. Каратаева)

село Бызово (ул. Новая)

село Ингалинское (ул. Мира, ул. Молодёжная, ул. Победы, ул. Советская)

село Суерка (ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Осиповская, ул. Советская, ул. Сотова, ул. Юбилейная, ул. 30 лет Победы)

деревня Черная (ул. Молодёжная)

9. Юргинский муниципальный округ

село Юргинское (ул. Восточная, ул. Гагарина, ул. Декабристов, ул. Заречная, ул. Королева, ул. Ленина, ул. Максима Горького, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пушкина, ул. Российская, ул. Солнечная, ул. Центральная, ул. Чапаева, ул. Юбилейная, ул. 25 Партсъезда, опоры ЛЭП возле Агропедагогического колледжа, ООО «Согласие» и ООО «Тюменское подворье»)

10. Ярковский муниципальный округ