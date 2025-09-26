Руководителя «дочки» «Облкоммунэнерго» Носкова отпустили из-под стражи

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отпустил из-под стражи и.о. генерального директора АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК) Артема Носкова, передает корреспондент «Ъ-Урал». ОТСК является дочерней компанией «Облкоммунэнерго», владельцами которой называют Алексея Боброва и Артема Бикова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Носков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 24 сентября суд уже рассматривал вопрос о мере пресечения для него, но тогда было решено продлить ему срок задержания на 72 часа. Он подозревается в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Во время заседания следователь и прокурор заявили, что оснований для рассмотрения ходатайства об аресте нет, передает корреспондент «Ъ-Урал» из суда.

О задержании Артема Носкова, а также бывшего руководителя ОТСК Антона Боликова, совладельца «Облкоммунэнерго» и крупного бизнесмена Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных стало известно 23 сентября. На следующий день Боброва и Черных взяли под стражу. Они обвиняются в мошенничестве.

Артем Путилов