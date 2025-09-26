Экс-руководителя ОТСК Боликова, обвиняемого в мошенничестве, отправили в СИЗО

Экс-руководителю АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антону Боликову предъявили обвинение в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Сегодня, 26 сентября, Верх-Исетский суд избрал ему меру пресечения и отправил его в СИЗО до 15 ноября.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Антон Боликов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На суде Антон Боликов заявил, что не был лично знаком с совладельцем «Облкоммунэнерго» Алексеем Бобровым и председателем совета директоров «Корпорации СТС» Татьяной Черных. По предъявленному обвинению в хищении не признает себя виновным. Накануне Боброва и Черных отправили в СИЗО. Сегодня же Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отпустил из-под стражи и.о. генерального директора ОТСК Артема Носкова (исполняет обязанности с июля).

По версии следствия, фигуранты могли совершать хищения бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений. Задержания и аресты прошли на фоне судебного процесса по иску Генпрокуратуры, которая требует изъять активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова и ряда других лиц.

Артем Путилов, Мария Игнатова