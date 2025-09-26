Концерт Niletto на гастрофестивале в Краснодаре перенесли на два часа раньше

Выступление певца Niletto на фестивале «Гриль! Рест! Фест!» в Краснодаре 27 сентября перенесли с 20:00 на 18:00 по техническим причинам. Дата концерта остается прежней, а остальные мероприятия пройдут согласно программе, сообщает пресс-служба мэрии.

Концерт артиста станет частью празднования Дня города, которое проходит с 20 по 28 сентября. Власти кубанской столицы подготовили обширную программу с мероприятиями в разных районах города.

Бесплатное выступление NILETTO состоится на новой площадке на ул. Обрывной. В программу празднования также включены спортивные события, творческие вечера, гастрофестиваль и молодежный спортивно-творческий фестиваль «45-я параллель».

«Отмечать наш общий День рождения будем без излишеств и салютов. Но с характерными для кубанской столицы душевностью и гостеприимством»,— писал глава Краснодара Евгений Наумов.

Фестиваль позиционируется как крупнейшее гастрономическое событие, ранее не проводившееся в городе. Вход на площадку будет свободным, а организаторы обещают соблюсти все необходимые меры безопасности.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что распространяемая в соцсетях информация об отмене праздничных мероприятий ко Дню города в Краснодаре оказалась фейковой.

Анна Гречко