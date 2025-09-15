День города в Краснодаре отпразднуют без салюта

Краснодар отметит 232-ю годовщину основания без традиционного салюта. Власти кубанской столицы подготовили программу празднования с 20 по 28 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

В разных районах города пройдут спортивные мероприятия, концерты и творческие вечера. Запланированы гастрофестиваль, молодежный спортивно-творческий фестиваль «45-я параллель», выступления в парках и скверах, экскурсии и соревнования. Также состоится бесплатное выступление артиста Niletto 27 сентября в 20:00 на новой площадке на улице Обрывной.

«Отмечать наш общий День рождения будем без излишеств и салютов. Но с характерными для кубанской столицы душевностью и гостеприимством»,— отметил глава города Евгений Наумов.

С 22 по 28 сентября на центральной улице Красной от Главной городской до Казачьей площади будет работать интерактивный исторический маршрут. На восьми точках организуют театрализованные и музыкальные представления, а также подсветку исторических зданий. 27 сентября Туристско-информационный центр проведет бесплатные экскурсии по маршрутам «Купеческая улица Красная», «Из Екатеринодара в Краснодар» и «Генеральская сестра улицы Красной».

Алина Зорина