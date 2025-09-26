Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков об оставшейся нитке «Северных потоков», отчаянных усилиях Зеленского и угрозах НАТО

Песков считает безответственным предложение НАТО сбивать военные самолеты РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы о состоянии взорванных «Северных потоков», о реальном положении дел на фронтах для Украины и о торговле с Турцией вопреки давлению со стороны США. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О годовщине подрыва «Северных потоков»

  • Оставшаяся нитка «Северных потоков» есть, она может быть запущена сию секунду, можно починить и взорванное.
  • Оставшаяся нитка, которая в поврежденном состоянии, постепенно приходит в негодность.
  • Арест конкретного подозреваемого красноречиво говорит о том, кто стоит за подрывом.
  • Подрыв «Северных потоков», очевидно, был невозможен без ведома администрации Джо Байдена.
  • Россия хотела бы участвовать в следствии по «Северным потокам», но наши предложения были отвергнуты.
  • Кремль надеется, что следствие все-таки будет завершено.
  • Экономика ФРГ продолжает страдать без оставшейся нитки «Северных потоков».

О ситуации на Украине

  • Зеленский продолжает прикладывать отчаянные усилия, чтобы убедить своих кормильцев (Европу), что он хороший вояка.
  • Угрозы Зеленского в адрес России подтверждают, что Украина думает о войне.
  • Реальность на фронтах говорит об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются.

Об НДС и экономике РФ

  • В Кремле считают обоснованным предложение о повышении НДС.
  • Экономика стабильна и сохраняет достаточно высокие темпы развития, хотя и не обходится без проблем.
  • Сейчас экономики всех государств испытывают определенные трудности.

Об отношениях с Турцией

  • Россия продолжает сотрудничество с Турцией, в том числе в газовой сфере, несмотря на давление США.
  • Турция — суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с Россией.
  • Турция будет продолжать торговлю с Россией, если Анкаре это представляется выгодным.

О предложении ЕК изменить механизм продления санкций против РФ

  • Наверное, нужно этот вопрос задавать в Брюсселе в Еврокомиссии.
  • Речь идет действительно о смене парадигмы в подходе к основам голосования по таким важным вопросам.

Об угрозе НАТО сбивать российские самолеты

  • Предложение сбивать российские военные самолеты, при вторжении в воздушное пространство стран НАТО — безответственное.
  • Обвинения Европы в нарушениях самолетами РФ их воздушного пространства бездоказательны и беспочвенны.
  • Самолеты ВС РФ летают в строгом соответствии с международными правилами.

