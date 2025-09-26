Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы о состоянии взорванных «Северных потоков», о реальном положении дел на фронтах для Украины и о торговле с Турцией вопреки давлению со стороны США. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

О годовщине подрыва «Северных потоков»

Оставшаяся нитка «Северных потоков» есть, она может быть запущена сию секунду, можно починить и взорванное.

Оставшаяся нитка, которая в поврежденном состоянии, постепенно приходит в негодность.

Арест конкретного подозреваемого красноречиво говорит о том, кто стоит за подрывом.

Подрыв «Северных потоков», очевидно, был невозможен без ведома администрации Джо Байдена.

Россия хотела бы участвовать в следствии по «Северным потокам», но наши предложения были отвергнуты.

Кремль надеется, что следствие все-таки будет завершено.

Экономика ФРГ продолжает страдать без оставшейся нитки «Северных потоков».

О ситуации на Украине

Зеленский продолжает прикладывать отчаянные усилия, чтобы убедить своих кормильцев (Европу), что он хороший вояка.

Угрозы Зеленского в адрес России подтверждают, что Украина думает о войне.

Реальность на фронтах говорит об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются.

Об НДС и экономике РФ

В Кремле считают обоснованным предложение о повышении НДС.

Экономика стабильна и сохраняет достаточно высокие темпы развития, хотя и не обходится без проблем.

Сейчас экономики всех государств испытывают определенные трудности.

Об отношениях с Турцией

Россия продолжает сотрудничество с Турцией, в том числе в газовой сфере, несмотря на давление США.

Турция — суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с Россией.

Турция будет продолжать торговлю с Россией, если Анкаре это представляется выгодным.

О предложении ЕК изменить механизм продления санкций против РФ

Наверное, нужно этот вопрос задавать в Брюсселе в Еврокомиссии.

Речь идет действительно о смене парадигмы в подходе к основам голосования по таким важным вопросам.

