Песков об оставшейся нитке «Северных потоков», отчаянных усилиях Зеленского и угрозах НАТО
Песков считает безответственным предложение НАТО сбивать военные самолеты РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы о состоянии взорванных «Северных потоков», о реальном положении дел на фронтах для Украины и о торговле с Турцией вопреки давлению со стороны США. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О годовщине подрыва «Северных потоков»
- Оставшаяся нитка «Северных потоков» есть, она может быть запущена сию секунду, можно починить и взорванное.
- Оставшаяся нитка, которая в поврежденном состоянии, постепенно приходит в негодность.
- Арест конкретного подозреваемого красноречиво говорит о том, кто стоит за подрывом.
- Подрыв «Северных потоков», очевидно, был невозможен без ведома администрации Джо Байдена.
- Россия хотела бы участвовать в следствии по «Северным потокам», но наши предложения были отвергнуты.
- Кремль надеется, что следствие все-таки будет завершено.
- Экономика ФРГ продолжает страдать без оставшейся нитки «Северных потоков».
О ситуации на Украине
- Зеленский продолжает прикладывать отчаянные усилия, чтобы убедить своих кормильцев (Европу), что он хороший вояка.
- Угрозы Зеленского в адрес России подтверждают, что Украина думает о войне.
- Реальность на фронтах говорит об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются.
Об НДС и экономике РФ
- В Кремле считают обоснованным предложение о повышении НДС.
- Экономика стабильна и сохраняет достаточно высокие темпы развития, хотя и не обходится без проблем.
- Сейчас экономики всех государств испытывают определенные трудности.
Об отношениях с Турцией
- Россия продолжает сотрудничество с Турцией, в том числе в газовой сфере, несмотря на давление США.
- Турция — суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с Россией.
- Турция будет продолжать торговлю с Россией, если Анкаре это представляется выгодным.
О предложении ЕК изменить механизм продления санкций против РФ
- Наверное, нужно этот вопрос задавать в Брюсселе в Еврокомиссии.
- Речь идет действительно о смене парадигмы в подходе к основам голосования по таким важным вопросам.
Об угрозе НАТО сбивать российские самолеты
- Предложение сбивать российские военные самолеты, при вторжении в воздушное пространство стран НАТО — безответственное.
- Обвинения Европы в нарушениях самолетами РФ их воздушного пространства бездоказательны и беспочвенны.
- Самолеты ВС РФ летают в строгом соответствии с международными правилами.