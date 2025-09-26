Песков заявил о бесперебойности поставок российского газа в Турцию

Сотрудничество между Россией и Турцией продолжается, газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» работают на полную мощность. Это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это (Турция. — «Ъ») суверенное государство, которое само принимает решения, в каких областях сотрудничать с нами»,— отметил пресс-секретарь (цитата по «Интерфаксу»). Он также сказал, что турецкая сторона будет продолжать торговать с Россией до тех пор, пока Анкаре это будет выгодно.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откажется от российской нефти, если глава Белого дома этого захочет. Господин Трамп подчеркнул, что у Турции есть множество других вариантов для покупки энергоносителей.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар за время своего визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН подписал несколько сделок на покупку сжиженного природного газа (СПГ) у американских компаний. За последний месяц Анкара согласовала покупку СПГ у Shell, BP, Mercuria и Hartree.