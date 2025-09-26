Президент Украины Владимир Зеленский угрожает России, чтобы убедить европейцев, что он «хороший вояка», хотя результаты на фронтах говорят об обратном. Таким мнением поделился на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев <...> убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка,— сказал пресс-секретарь. — Поэтому он сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно» (цитата по ТАСС).

Ситуация на фронте, по словам господина Пескова, говорит не в пользу Владимира Зеленского, и переговорная позиция Украины ухудшается с каждым днем.

Так Дмитрий Песков прокомментировал недавние угрозы украинского президента в адрес России и ее властей.