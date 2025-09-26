Песков: угрозы Зеленского в адрес РФ не соответствуют положению дел на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский угрожает России, чтобы убедить европейцев, что он «хороший вояка», хотя результаты на фронтах говорят об обратном. Таким мнением поделился на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев <...> убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка,— сказал пресс-секретарь. — Поэтому он сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно» (цитата по ТАСС).
Песков об оставшейся нитке «Северных потоков», отчаянных усилиях Зеленского и угрозах НАТО
Ситуация на фронте, по словам господина Пескова, говорит не в пользу Владимира Зеленского, и переговорная позиция Украины ухудшается с каждым днем.
Так Дмитрий Песков прокомментировал недавние угрозы украинского президента в адрес России и ее властей.