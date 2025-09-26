Песков: оставшуюся нитку «Северного потока» можно запустить сию секунду

Уцелевшую нитку газопровода «Северный поток» можно запустить «сию секунду фактически», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, можно отремонтировать и поврежденные участки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Возможно наверняка починить и взорванные нитки. Хотя она (труба,— "Ъ") ... постепенно приходит в негодность,— уточнил господин Песков во время пресс-колла.

Он напомнил, что расследование подрывов «Северных потоков» ведет Германия. По его словам, Москва надеется, что следствие «все-таки будет завершено».

Предложение России об участии в расследовании было отвергнуто, напомнил Дмитрий Песков. Он добавил, что арест «конкретного подозреваемого» красноречиво указывает на заказчика диверсии, а также что такие действия со стороны Украины были бы невозможны без ведома США.

Три из четырех нитей газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» были подорваны 26 сентября 2022 года. В августе 2025 года в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова. По версии следствия, он координировал подрыв. Вину задержанный не признает.