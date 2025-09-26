Кремль оценил угрозы НАТО сбивать российские самолеты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о готовности стран НАТО применять силу в случае нарушения российскими самолетами их воздушного пространства. По словам господина Пескова, обвинения в адрес России по этой теме бездоказательны и беспочвенны.

«Мы строго летаем по всем международным правилам», — заявил он.

Сообщения СМИ о том, что европейские чиновники якобы уже официально предупредили Москву о решении НАТО по самолетам, Дмитрий Песков назвал безответственными.

«Даже не хочется говорить, что будет, если они какие-то меры примут», — добавил он.