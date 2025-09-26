Песков: стабильность в экономике России налицо

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что экономика России стабильна и «сохраняет достаточно высокие темпы развития». Повышение налогов с 2026 года, по его мнению, не отразится на деловом климате. Он признал, что «не обходится без проблем», ведь в современном мире у всех стран возникают «определенные трудности».

«Но, в целом, стабильность налицо»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Минфин сообщал, что в проект федерального бюджета включено повышение ставки НДС с 20% до 22% и снижение порога доходов для налогоплательщиков по упрощенной системе с 60 млн до 10 млн руб. Средства направят на оборону и безопасность. Аргументацию правительства Дмитрий Песков назвал убедительной и обоснованной.

