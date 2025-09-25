Депутат заболел для следствия

По данным “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) инициировал объявление в федеральный розыск Юрия Напсо, который с 2007 по 2025 год был депутатом Госдумы от ЛДПР. Народный избранник, выступавший за пожизненное заключение и даже смертную казнь для насильников, сам подозревается в изнасиловании.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, постановление о розыске подозреваемого Юрия Напсо 24 сентября 2025 года вынес следователь по особо важным делам, расследующий преступления против госвласти и в сфере экономики ГСУ СКР по Москве. В тот же день он возбудил уголовное дело в отношении господина Напсо, подозреваемого в изнасиловании своей помощницы, которой было всего 19 лет (ч. 1 ст. 131 УК РФ; от трех до шести лет заключения).

Предполагаемое преступление было совершено 22 марта 2023 года. Однако для следствия экс-депутат оказался недоступен.

Сотрудники МВД и ФСБ, привлеченные для участия в доследственной проверке, установили, что поздним вечером 1 апреля 2023 года господин Напсо самолетом Belavia вылетел из Минска в Ереван.

Как он попал в столицу Белоруссии, выяснить не удалось: депутат приобрел железнодорожный билет из Смоленска в Минск, но в поезд не сел.

С апреля 2023 года в Россию Юрий Напсо не возвращался, фактически избегая участия в доследственной проверке. За прогулы, а он больше двух лет не появлялся в Госдуме, в апреле 2025 года его лишили депутатского мандата.

Кроме того, уличив господина Напсо в совмещении депутатской деятельности с активным занятием бизнесом и совершением коррупционных правонарушений, Генпрокуратура добилась через суд конфискации у ответчика и связанных с ним лиц активов, оцениваемых более чем в 1,2 млрд руб. Речь идет о десятках объектов недвижимости в Сочи, 100% долей в уставном капитале ООО «Национальная топливная компания», а также ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол».

Сам депутат тогда уверял “Ъ”, что к данному имуществу не имеет никакого отношения, а возвращаться на Родину, используя самолет, ему запретили врачи. В связи с этим он даже прием избирателей проводил дистанционно.

Согласно следственной практике, не найдя Юрия Напсо в России, СКР инициирует его международный розыск. Для этого потребуется избрать меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца в Замоскворецком райсуде.

Господин Напсо, в 2008 году вносивший поправки в Уголовный кодекс, существенно ужесточающие наказание для насильников (за изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, предлагалось наказывать не 15 годами заключения, а пожизненным сроком и даже смертной казнью), для комментариев не был доступен.

Николай Сергеев