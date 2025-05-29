ВС РФ оставил в силе решение о лишении мандата депутата Госдумы Юрия Напсо

Представлявший в Госдуме интересы Ростовской области и Краснодарского края депутат Юрий Напсо не смог обжаловать решение о лишении мандата. Об этом сообщает РБК. Ранее его лишили депутатских полномочий из-за того что Юрий Напсо около двух лет проживает за рубежом и не присутствует на пленарных заседаниях.

Верховный суд РФ признал законным решение депутатов Госдумы о досрочном лишении депутатских полномочий Юрия Напсо. Его представитель просил отменить постановление и восстановить Юрия Напсо в качестве депутата нижней палаты парламента.

По мнению юриста, Юрия Напсо лишили мандата из-за неправильного подсчета пропусков. Якобы их было всего шесть, а не более двухсот. Он отметил, что депутат лечился «сложного заболевания» и в ОАЭ и принимал участие в заседаниях Госдумы по видео-конференц-связи.

Депутаты Госдумы лишили Юрия Напсо полномочий 3 апреля. Соответствующее решение поддержали 279 депутатов от «Единой России», 23 депутата от «Справедливой России — За правду», 15 депутатов от «Новых людей» и один внефракционный депутат. Фракция ЛДПР, в которую входил Напсо, не голосовала в полном составе.

Кристина Федичкина