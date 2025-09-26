Продажа объектов ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности Парусно-моторного судна «Меотида» по адресу:
Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД
Краснодарский край, г. Сочи (далее — Объект).
Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 2 797 000 руб., с НДС 466 166, 67 руб. Величина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 139 850 руб.
Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер». Аукционная документация и иная информация размещаются на сайтах РТС-тендер и Недвижимость РЖД.
Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД
Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.
