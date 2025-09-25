Главные новости за 25 сентября. Кавказ

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Республики Дагестан иск к ООО «Клеан Сити» о взыскании 1,1 млрд руб. Средства должны возместить ущерб почвам от незаконного размещения твердых коммунальных отходов.

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края объявило закупку услуг по искусственному вызыванию дождя. На портале госзакупок размещен тендер начальной стоимостью 82,8 млн руб., следует из данных ЕАИС Закупки.

МЧС Дагестана 1 октября с 10:40 до 10:44 проведет плановую проверку готовности системы централизованного оповещения населения.

Следственное управление СК по Северной Осетии направило в суд дело против генерального директора муниципальной похоронной организации. С мая 2024 по апрель 2025 года руководитель компании принимал от горожан деньги за предоставление земельных участков под будущие захоронения, хотя эти земли не находились в пользовании общества. За этот период организация получила более 5 млн руб. прибыли.

Полиция Кировского отдела Махачкалы изъяла около килограмма эфедрона у 33-летнего местного жителя, которого подозревают в хранении и сбыте наркотиков в крупном размере.