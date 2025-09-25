В Дагестане проверят готовность системы оповещения населения

МЧС Дагестана 1 октября с 10:40 до 10:44 проведет плановую проверку готовности системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.

Во время проверки будут задействованы оконечные средства оповещения для передачи сигнала «Внимание всем!», а также аудио-, визуальные и текстовые сообщения. Это будет сделано, в том числе, путём временного замещения телерадиовещательных программ.

Наталья Белоштейн