В Дагестане проверят готовность системы оповещения населения
МЧС Дагестана 1 октября с 10:40 до 10:44 проведет плановую проверку готовности системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Во время проверки будут задействованы оконечные средства оповещения для передачи сигнала «Внимание всем!», а также аудио-, визуальные и текстовые сообщения. Это будет сделано, в том числе, путём временного замещения телерадиовещательных программ.