Власти Ставрополья потратят 83 млн на вызов дождя

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края объявило закупку услуг по искусственному вызыванию дождя. На портале госзакупок размещен тендер начальной стоимостью 82,8 млн руб., следует из данных ЕАИС Закупки.

Контракт рассчитан на период с 15 января 2026 года по 1 июля 2027 года. В минсельхозе СК ожидают, что подрядчик с помощью авиации увеличит количество осадков до 30%.

Работы ограничены 80 летными часами. Самолеты будут базироваться в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод. Компания-победитель должна организовать полеты, согласовать маршруты, застраховать технику и обеспечить экипаж всем необходимым, включая питание. Для «посева» облаков будут применять пиротехнические установки с йодистым серебром. Экипаж обязан фиксировать результаты, собирать данные и представлять подробные отчеты в министерство.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, что урожай зерновых в регионе стал рекордным и превысил 10 млн тонн.

Станислав Маслаков