В Махачкале задержан закладчик с килограммом эфедрона

Полиция Кировского отдела Махачкалы изъяла около 1 килограмма эфедрона у 33-летнего местного жителя, которого подозревают в хранении и сбыте наркотиков крупного размера, сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ по Республике Дагестан Фото: МВД РФ по Республике Дагестан

Мужчина разместил 15 тайников с общим весом более 460 граммов вещества по разным адресам города. В ходе обыска в квартире фигуранта нашли ещё 516 граммов эфедрона, электронные весы и зип-пакеты для фасовки. Сам задержанный рассказал, что в поисках заработка нашёл поставщика через интернет и распространял наркотик путём разнесения закладок.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Задержание проводилось в рамках ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Полиция ведет расследование.

Станислав Маслаков