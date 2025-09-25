Аксенов: перебои с топливом в Крыму устранят за две недели

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале что перебои с топливом на территории региона устранят в течение двух недель. По его словам, проблемы связаны со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Предпринимаются все необходимые меры. В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92»,— заявил Сергей Аксенов.

Руководитель региона подчеркнул, что находится в прямом контакте с федеральными службами для решения возникшей ситуации. Он обратился к жителям и гостям республики с просьбой набраться терпения на время устранения дефицита топлива.

Алина Зорина