В России создали сервис для оформления социальных налоговых вычетов

Она объединит в одном контуре физических и юридических лиц и автоматизирует получение социальных налоговых вычетов

В России запустили платформу социальных налоговых вычетов, сообщает Сбер. Сервис разработан для развития установленного Федеральной налоговой службой (ФНС) России упрощенного порядка получения социальных налоговых вычетов — за оплату медицинских, образовательных и спортивных услуг. Упрощенный порядок вступил в действие в этом году — за 2024 год физические лица впервые могут получить вычет без сбора документов.

Вычет распространяется на медицинские, образовательные, спортивные услуги. Его размер зависит от ставки, по которой рассчитывался налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и лимита расходов в конкретном году. Так, по итогам 2024 года россияне могут вернуть до 22 500 рублей за себя и до 16 500 рублей за обучение каждого ребенка, по итогам 2025 года в связи с увеличением НДФЛ до 22% — до 33 000 рублей и до 24 200 рублей соответственно.

«В масштабах страны социальный налоговый вычет способен сэкономить россиянам сотни миллиардов рублей. Но мы видим, что лишь небольшая доля граждан пользуется своим правом. Одних останавливает сложность оформления, другие не всегда помнят, в каких организациях в течение года оплачивали услуги, кто-то не хочет тратить время на сбор документов. А организации-поставщики услуг вынуждены тратить много часов на подготовку документов»,— рассказал Тарас Скворцов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Сейчас компании, которые предоставляют медицинские, образовательные и спортивные услуги, стремятся упростить и ускорить процесс получения их клиентами налоговых вычетов. Новый сервис позволит перевести документооборот по налоговым вычетам в цифровой формат.