Как проходит банкротство гражданина

В отличие от юридических лиц, гражданам процедура банкротства доступна в двух форматах — во внесудебном порядке (через МФЦ) и через суд.

Обратиться за внесудебным банкротством может только сам должник, эта процедура бесплатна. Для подачи заявления об этом в МФЦ необходимо наличие двух условий: сумма всех долгов должна составлять от 25 тыс. до 1 млн руб., и у гражданина не должно быть имущества, которое можно взыскать. Помимо этого исполнительное производство в отношении гражданина должно вестись приставами в течение семи лет либо одного года, если должник является участником СВО либо получает пенсию или иные соцвыплаты, которые составляют его основной доход. Процедура длится полгода, по завершении которых, если от кредиторов не поступили возражения, долги гражданина списываются.

Запустить судебное банкротство гражданина может кредитор или уполномоченный орган (ФНС РФ), долги перед которым составляют от 500 тыс. руб. и просрочены на три месяца или более. Сам должник вправе инициировать свое банкротство через арбитражный суд с любой суммой задолженности, которая не может быть погашена в срок. Обязанность подать на собственное банкротство возникает у граждан в случае невозможности расплатиться со всеми своими кредиторами, если общая сумма долгов составляет 500 тыс. руб. и выше.

Процесс несостоятельности в судебном порядке выглядит следующим образом. Если суд признает заявление должника или кредитора обоснованным, сначала вводится процедура реструктуризации долгов, в рамках которой назначается финансовый управляющий, он выявляет все обязательства и имущество должника и выясняет его шансы на восстановление платежеспособности. В редких случаях, когда у гражданина есть возможность в обозримой перспективе погасить долги и имеется постоянный источник дохода, суд может утвердить план реструктуризации долгов, дающий отсрочку и рассрочку выплат кредиторам по определенному графику, сроком до пяти лет.

Если же выясняется, что восстановить платежеспособность должника нельзя и его активов не хватает на расчеты со всеми кредиторами, суд признает гражданина банкротом и вводит процедуру реализации имущества. В ее рамках все имущество должника (в том числе возвращенное в результате оспаривания предбанкротных сделок) продается с торгов, а вырученные деньги распределяются между кредиторами. По завершении реализации имущества суд, как правило, освобождает гражданина от всех оставшихся непогашенными обязательств перед кредиторами. Причем списываются и долги перед теми кредиторами, которые не участвовали в банкротном деле.

Однако здесь есть исключения. Банкроту откажут в списании долгов, если выяснится, что он вел себя недобросовестно, например скрывал или предоставлял ложные сведения (в том числе об имуществе и доходах), прятал активы, был признан по приговору суда виновным в мошенничестве, преднамеренном или фиктивном банкротстве. Кроме того, некоторые виды долгов закон не позволяет списать даже добросовестным должникам. Среди них: обязательства по субсидиарной ответственности, уплате алиментов, выплате зарплаты, возмещению морального вреда либо вреда, причиненного жизни или здоровью другого человека.

Помимо прочего факт признания банкротом (в судебном или внесудебном порядке) накладывает на такого гражданина ряд экономических ограничений. В частности, в течение трех лет он не вправе участвовать в управлении юрлицом (для банков ограничение длится десять лет), в течение пяти лет обязан сообщать о факте своего банкротства при обращении за любым кредитом или займом. Также в течение пяти лет гражданин не может инициировать свое повторное банкротство, а если в этот период его обанкротят по заявлению кредиторов, то по завершении процедуры непогашенные долги ему списаны не будут.