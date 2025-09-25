ЦБ может повысить минимальный размер капитала банков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует изучить вопрос поэтапного увеличения минимального размера капитала банков.

«Если такое решение будет принято, оно будет все равно реализовываться поэтапно, чтобы действующие банки смогли адаптироваться»,— сказала госпожа Набиуллина на Международном банковском форуме в Сочи (цитата по «Интерфаксу»).

Как добавила глава ЦБ, регулятор не пересматривал минимальный размер банковского капитала с 2018 года. По ее словам, сегодня отсечки в 300 млн руб. и в 1 млрд руб. «уже меньше соответствуют потребностям экономики». Она также сказала, что капитал банковского сектора растет в среднем на 13% в год, что позволяет обеспечивать потенциал кредитования на уровне 8-12%.