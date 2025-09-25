Набиуллина: ЦБ учтет поправки в бюджет при решении по ставке в октябре

Банк России примет к сведению бюджетные поправки при принятии решения по ключевой ставке в октябре. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы сейчас видим определенность по бюджету,— уточнила госпожа Набиуллина на сессии XXII Международного банковского форума (цитата по «РИА Новости»). — И, конечно, будем учитывать это при принятии решения по ставке».

Накануне Минфин представил проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы. Среди предложенных ведомством инициатив — повышение НДС с 20% до 22% с 1 января 2026-го, а также введение 25-процентного налога на прибыль от игорного бизнеса.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет обрел цифры».