Набиуллина: ЦБ оценивает проект бюджета на три года как дезинфляционный

Банк России рассматривает проект федерального бюджета на 2026–2028 годы как дезинфляционный, несмотря на запланированное повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Для ЦБ сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита. Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок»,— добавила госпожа Набиуллина на XXII Международном банковском форуме (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы регулятора, чем больше растет государственный долг, тем выше ЦБ должен держать ставки, что сокращает возможности для кредитования частного сектора. Краткосрочная реакция цен на повышение НДС с 20% до 22% «скорее всего будет», уточнила Эльвира Набиуллина, но опыт 2019 года, когда ставка также повышалась на 2 процентных пункта, показал лишь умеренную реакцию рынка.

Правительство России накануне утвердило проект федерального бюджета на три года. Приоритетными направлениями в нем остаются выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности.

