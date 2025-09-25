Набиуллина: ожидания рынка по снижению ставки стали сдержаннее

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор будет очень сдержан при принятии решений о снижении ключевой ставки. Она также отметила, что ожидания рынка по дальнейшему снижению ставки стали сдержаннее.

«По реакции рынка ... мы видим, что ожидания по дальнейшему снижению ставки стали более сдержанными,— сказала госпожа Набиуллина на Международном финансовом форуме в Сочи (цитата по «Интерфаксу»). — Хочу подтвердить, что дальше мы будем двигаться, тщательно выверяя каждый шаг».

По словам главы ЦБ, перед сентябрьским решением о снижении ставки с 18% до 17% годовых «рынки заложились на более стремительное снижение». Она пояснила, что расхождения регулятора и рынка могли возникнуть по трем причинам: недооценки инфляционный ожиданий; оценки недельной инфляции «как очень большое замедление»; значительного ускорения кредитной активности.

Эльвира Набиуллина добавила, что сохранение роста кредитования в течение нескольких месяцев подряд станет сигналом о том, что заметное смягчение денежно-кредитной политики уже произошло. Она также уточнила, что несмотря на решение правительства повысить НДС с 20% до 22% ЦБ расценивает проект федерального бюджета на 2026-2028 годы как дезинфляционный.