Набиуллина ожидает только «временную» инфляцию после повышения НДС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила краткосрочную реакцию цен на повышение ставки НДС до 22%. При этом устойчивого ускорения инфляции не будет, считает она.

«Надо учитывать, что даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект»,— сказала председатель ЦБ (цитата по ТАСС). Она напомнила, что ставка НДС уже повышалась в 2019 году. Тогда, по словам госпожи Набиуллиной, реакция цен была умеренной.

Глава регулятора оценила проект бюджета России на 2026-2028 годы как дезинфляционный. «Для Центрального банка сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита»,— пояснила она.

Минфин России предложил повысить НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Необходимость такого шага ведомство объяснило нуждами обороны и социальными обязательствами перед россиянами. Льготную ставку 10% предлагается сохранить для всех социально значимых товаров.

