В ЕС расследуют секретную переписку Урсулы фон дер Ляйен с Макроном

В Европе проводят расследование из-за переписки главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила депутат Европарламента от Венгрии Кинга Гал. По ее словам, этот случай в очередной раз демонстрирует непрозрачность работы ЕК.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Урсула фон дер Ляйен и Эмманюэль Макрон

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Госпожа Гал написала в соцсети Х, что вокруг главы ЕК «разгорается очередной СМС-скандал». «Европейский омбудсмен начал расследование ее секретной переписки с президентом Макроном по поводу сделки между ЕС и МЕРКОСУР. Как и в случае со скандалом с Pfizergate, эти сообщения также пропали»,— утверждает депутат.

4 сентября ЕК подписала торговое соглашение с южноамериканским таможенным союзом МЕРКОСУР. В рамках соглашения страны-члены союза обязуются «постепенно отменить» пошлины на 91% импорта из ЕС, в обмен они смогут продавать свою сельскохозяйственную продукцию в Европе на более выгодных условиях. Правительство Франции выступало против соглашения.

Урсулу фон дер Ляйен обвиняли в сокрытии переписки с главой Pfizer по закупке вакцин во время пандемии коронавируса. В мае суд обязал главу ЕК раскрыть переписку. В Европарламенте инициировали вынесение вотума недоверия госпоже фон дер Ляйен, но в итоге парламент отклонил его.

