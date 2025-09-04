ЕК подписала с южноамериканскими странами соглашение о снижении пошлин в торговле

Европейская комиссия (ЕК) подписала торговое соглашение с южноамериканским таможенным союзом МЕРКОСУР. Предшествующие подписанию переговоры проходили с 1999 года, сообщает Deutsche Welle (DW) (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Кроме того, ЕК заключила торговое соглашение с Мексикой.

Издание цитирует председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая назвала эти соглашения «историческими» и подчеркнула, что Евросоюз «наращивает усилия по диверсификации своих торговых отношений». В рамках заключенного соглашения страны-члены МЕРКОСУР обязываются «постепенно отменить» пошлины на 91% импорта из ЕС, включая автомобили, технику и фармацевтические препараты. В обмен на это они смогут продавать свою сельскохозяйственную продукцию в ЕС на более выгодных условиях.

Для вступления в силу соглашения оно должно быть ратифицировано как минимум 15 из 27 государств-членов Европейского союза. Правительство Франции уже выступило против, однако в Еврокомиссии настаивают, что «сельскохозяйственный сектор ЕС немедленно выиграют от снижения тарифов и издержек».

В МЕРКОСУР входят Бразилия, Аргентина, Боливия, Парагвай и Уругвай. В июле этого года южноамериканский таможенный союз подписал торговое соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), членами которой в том числе, являются страны, не входящие в ЕС: Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия.

Влад Никифоров