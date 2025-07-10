Европарламент отклонил вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен

В Европарламенте завершилось голосование по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Принято решение его отклонить. Трансляция велась на сайте ЕП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

Голосование проходило на пленарной сессии в Страсбурге. 360 депутатов из 553 проголосовали за отклонение резолюции. 175 парламентариев, напротив, поддержали вотум недоверия. Еще 18 членов ЕП воздержались.

Инициатором вынесения вотума недоверия выступил румынский депутат от ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Георге Пиперя. Он собрал 75 подписей членов ЕП. Это на три подписи больше, чем необходимо для вынесения предложения на голосование пленарной сессии.

Предложение о вынесение вотума недоверия главе ЕК возникло из-за коррупционного скандала, связанного с вакцинами от COVID-19. В 2021 году Евросоюз заключил с Pfizer сделку на поставку 900 млн доз вакцин от COVID-19 на €35 млрд. В июле 2024-го суд ЕС постановил, что ЕК не предоставила гражданам необходимый доступ к информации о закупках этих вакцин. Опубликованные же документы по контрактам были отредактированы.

Подробности — в материале «Ъ» «Осложнение после ковида».