Фонд «Вызов» обеспечил пространство для научного диалога на площадках G20

Проекты фонда «Вызов» впервые представлены на площадках «двадцатки». На встрече министров по исследованиям и инновациям стран G20 выступил заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов. Он обратил внимание коллег на важность международного сотрудничества в науке, отдельно отметив роль премии «Вызов» и ее международной номинации Discovery («Открытие»).

«Одним из эффективных инструментов научной коммуникации стала премия в области будущих технологий “Вызов”. Она была учреждена в 2023 году и уже во втором сезоне вышла на мировой уровень. В этом году международная номинация премии “Вызов” Discovery собрала заявки от ученых из 39 стран, среди которых 11 — страны “двадцатки”. Это подтверждает то, что для науки не существует границ. Наука вне политики»,— сказал Айрат Гатиятов.

Всего на премию «Вызов» в 2025 году подано 632 заявки, 477 — от российских ученых, 155 — из-за рубежа, в том числе из Китая, Индии, США, Бразилии, Мексики, Турции, Канады, Италии, Германии. Организатором и учредителем премии является фонд развития научно-культурных связей «Вызов», а соучредителем — Газпромбанк. Партнерами выступают госкорпорация «Росатом», фонд «Росконгресс», правительство Москвы.

Одна из важнейших задач, которая стоит перед всеми государствами G20,— повышение престижа профессии ученого. Достижению этой цели способствуют проекты фонда «Вызов», которые направлены на то, чтобы сделать ученых героями нашего времени, ролевыми моделями для молодежи — и в России, и за ее пределами. Об этом говорила Мария Матвеева, директор по науке фонда «Вызов», выступая в составе российской делегации в формате круглого стола ведущих научных советников стран G20. Мария Матвеева также приняла участие в дискуссии, посвященной роли женщин в науке, где обсуждали, как сократить гендерный разрыв в сфере инноваций и технологий.

«Фонд “Вызов” формирует глобальное сообщество ученых, которые не просто говорят о будущем — они уже сейчас это будущее создают. И тот факт, что среди ученых и инженеров, имена которых звучат на весь мир, есть женщины, позволяет надеяться на то, что наша планета будет более безопасной, а диалог между странами, в том числе в сфере науки, более гибким и дипломатичным»,— считает Мария Матвеева.

Она рассказала, что среди тех, кто подает заявки на премию «Вызов», с каждым годом становится больше женщин. Если в 2024 году их было 20%, в этом — уже 26%.