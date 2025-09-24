В Белгородской области вдобавок к налетам беспилотников и ракетным обстрелам начались трудности со снабжением. Губернатор Вячеслав Гладков признал проблемы с запасом топлива, отметив, что власть «старается держать ситуацию на контроле». Главное внимание уделяется снабжению сельхозпредприятий, которые сеют озимые.

«Наши заявки на сентябрь, октябрь и ноябрь в общем объеме до 16 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн бензина подтверждены крупными поставщиками»,— успокаивает первый вице-губернатор Илья Пономарев.

Тем временем в Воронежской области продолжают делить думские кресла. Счастливчик, который получит мандат ушедшего в Совет Федерации бывшего спикера Владимира Нетесова, пока неизвестен. А вот мандат, от которого отказался избранный по лискинской группе и не заседавший в парламенте топ-менеджер холдинга «Эконива» Сергей Сторожев, достался многолетнему законодателю Виктору Буздалину.

Спустя 12 лет в областную думу из кресла сенатора возвращается основатель «Домостроительного комбината» Сергей Лукин. А из новичков-списочников «Единой России» в региональном парламенте будут заседать Герой России Юрий Ераховец, замруководителя исполкома местного отделения ЕР Наталья Рачинская, глава КФХ Константин Пилипенко, бывший зампред правительства Виктор Логвинов, директор благотворительного фонда Сергея Чижова Валентина Падина, бывший глава УФСБ Олег Нефедов, экс-руководитель управления СКР Кирилл Левит, топ-менеджер «Молвеста» Сергей Потапов, директор ООО «Россошанское ДРСУ № 1» Валерий Ярошев, ректор лестеха Михаил Драпалюк и замглавврача по хирургической помощи клинической больницы «РЖД-Медицина» Владислав Новомлинский, которому уступил место участник СВО Владимир Евсюков.

Кроме того, впервые в облдуму попали начальница реготделения ЛДПР Наталья Возиянова и предводитель местных «Новых людей» Сергей Гурченко.

Мирных жителей Курской области, вывезенных в качестве заложников на Украину, удалось вернуть благодаря посредничеству Ватикана, сообщил посол России в карликовом государстве Иван Солтановский.

Арбитражный суд Липецкой области санкционировал распродажу имущества бизнесмена Сергея Решетова, накопившего долг в 568 млн руб. В 2015 году он как директор и учредитель московской строительной компании ООО «Комплекс Вашутино Парк» выступил поручителем по кредитному договору. Фирма деньги не вернула — в 2021 году в отношении нее ввели конкурсное производство.

Росстат в Тамбовской области наглядно показал результаты экономических неурядиц последних лет: по его данным, основные фонды компаний региона изношены на 58,6%. Особенно пострадали сферы транспортировки и хранения (73,4%), информации и связи (66,9%), здравоохранения и социальных услуг (70,9%), строительства (62,2%).

