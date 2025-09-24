Ватикан помог вернуть вывезенных из Курской области мирных жителей

Ватикан помог вернуть мирных жителей, вывезенных из Курской области, сообщил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский в интервью ТАСС. По его словам, важную роль в этом сыграл кардинал Маттео Дзуппи, председатель Конференции итальянских епископов.

Взаимодействие продолжается и по возвращению детей, вывезенных из зон боевых действий на Украине.

Господин Солтановский отметил, что Ватикан активно участвует в решении гуманитарных проблем, включая вопросы военнопленных и гражданских лиц в условиях продолжающегося конфликта.

