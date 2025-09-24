Основные фонды тамбовских компаний изношены почти на 60%

По данным на конец 2024 года, основные фонды коммерческих организаций Тамбовской области были изношены на 58,6%. Наиболее пострадали фонды в области транспортировки и хранения (73,4%), информации и связи (66,9%), здравоохранения и социальных услуг (70,9%) и строительства (62,2%). Об этом сообщили в Тамбовстате.

Уточняется, что в составе основных фондов наиболее изношены сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, в меньшей степени — здания.

Совокупная учетная стоимость основных фондов компаний Тамбовской области без учета субъектов малого предпринимательства составила 656,5 млрд руб., остаточная балансовая стоимость — 272 млрд. За прошлый год были введены новые фонды на 47,4 млрд руб., ликвидированы — на 3,3 млрд руб.

По видам экономической деятельности ключевые позиции занимают основные фонды в области транспортировки и хранения — 38,6%, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 27,8%, обрабатывающих производств — 16,5%. В видовой структуре основных фондов области на конец 2024 года преобладали здания и сооружения — 59,7%. Машины и оборудование занимали 33,7% объема основных фондов, транспортные средства — 5,7%.

