Белгородские власти пытаются обеспечить полное снабжение региона топливом

Первый заместитель губернатора Белгородской области Илья Пономарев рассказал, что власти делают все, чтобы обеспечить полноценное снабжение региона топливом. Информацию об этом сообщили в областном правительстве.

По его словам, ситуация с топливом в регионе остается стабильной: «Мы контролируем объем запаса топлива, чтобы снабжение всех групп категорий потребителей оставалось стабильным».

Отдельно господин Пономарев отметил, что отдельной задачей является обеспечение сельхозпредприятий, потому что это вопрос продовольственной безопасности страны: «Наши заявки на сентябрь, октябрь и ноябрь в общем объеме до 16 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн бензина подтверждены крупными поставщиками. Снабжение топливом Белгородской области как приграничного региона стоит на особом контроле в Минэнергетики». 

Ранее сегодня, 24 сентября, губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях рассказал, что видит «достаточно большое» количество вопросов по запасу топлива на территории Белгородской области: «Могу вам доложить, что ситуацию стараемся держать на контроле. Хотя, безусловно, проблемы есть. Взаимодействуем на уровне Правительства Российской Федерации с отраслевым министерством — с Министерством энергетики». Более подробно ситуацию господин Гладков не прояснил. В комментариях к его публикациям во «ВКонтакте» можно встретить вопросы подписчиков о причинах закрытия заправок в регионе.

На прошлой неделе смоленский нефтетрейдер обратился в суд с требованием обанкротить белгородскую топливную компанию «Белнефть» из-за задолженности по договору поставки нефтепродуктов.

Сергей Толмачев