В воронежскую облдуму по партийным спискам прошли 14 новичков

Избирательная комиссия Воронежской области опубликовала список депутатов, избранных и зарегистрированных в областную думу восьмого созыва. Среди 28 парламентариев, избранных по партийным спискам, есть 14 человек, не входивших в прошлый созыв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Сергей Лукин (справа) в этот раз решил остаться в депутатском корпусе Воронежской областной думы

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Сенатор Сергей Лукин (справа) в этот раз решил остаться в депутатском корпусе Воронежской областной думы

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

От «Единой России» в парламент прошли присутствовавшие в прошлом созыве спикер Владимир Нетесов, ректор Воронежского государственного технического университета Дмитрий Проскурин, глава крупного крестьянско-фермерского хозяйства Александр Князев, генеральный директор ООО «Плем-Репродуктор "Донская индейка"» Александр Ильин, топ-менеджер холдинга «Агроэко» Олег Маслов, замсекретаря реготделения ЕР Марина Андрейчук, директор ООО «ИП К.И.Т.» Вячеслав Куликов, коммерческий директор «Тяжмехпресса» Валерий Зарудный, депутат двух предыдущих созывов Виктор Буздалин, а также бывшая глава фракции ЕР Людмила Ипполитова.

«Ъ-Черноземье» рассказывал, что господин Нетесов будет наделен полномочиями сенатора от облдумы, поэтому его мандат передадут другому человеку. Он пока не определен, подробности должны стать известны ближе к дате первого заседания нового созыва 3 октября. В свою очередь господин Буздалин получил мандат, от которого ранее отказался избранный по лискинской группе и не заседавший в парламенте топ-менеджер холдинга «Эконива» Сергей Сторожев.

Представлявший прошлый созыв сенатор и основатель «Домостроительного комбината» Сергей Лукин впервые за долгое время останется после избрания в областной думе (ранее его мандат передавали другим кандидатам после перехода в Совет Федерации). Также среди новичков — Герой России (2020 год) Юрий Ераховец, замруководителя исполкома местного отделения ЕР Наталья Рачинская, глава КФХ Константин Пилипенко, бывший зампред правительства Виктор Логвинов, директор благотворительного фонда Сергея Чижова Валентина Падина, бывший глава УФСБ Олег Нефедов, экс-руководитель управления СКР Кирилл Левит, топ-менеджер «Молвеста» Сергей Потапов, директор ООО «Россошанское ДРСУ № 1» Валерий Ярошев, ректор лестеха Михаил Драпалюк и замглавврача по хирургической помощи клинической больницы «РЖД-Медицина» Владислав Новомлинский.

Кстати, именно 35-летней господин Новомлинский, который приходится внуком бывшему губернатору Воронежской области Ивану Шабанову, получил депутатский мандат, от которого ранее отказался участник специальной военной операции и преподаватель Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина Владимир Евсюков. Как объяснял военнослужащий, он рассчитывал победить на выборах в гордуму Воронежа, куда он также выдвинулся по территориальной группе, но не прошел. В облдуму он выдвинулся, чтобы поддержать товарищей, но на избрание не рассчитывал, так как пришлось бы оставить службу. Военнослужащий после скандала с передачей его мандата заявил, что в армии в период СВО он нужнее, чем в облдуме. Господин Евсюков на СВО получил тяжелое ранение, ему оторвало ногу. «Коллектив меня не бросил, поддержал, и я остаюсь в одном строю с ребятами. В стенах академии я принесу еще немало полезного для воспитания будущих офицеров», — сказал военнослужащий.

Напомним, по результатам выборов по партийным спискам ЕР получила 23 мандата (набрала 73,88% голосов), КПРФ — три (9,26%), ЛДПР и «Новые люди» — по одному (5,8% и 5,67% соответственно). Последние две партии в новом созыве будут представлять в облдуме действующие руководители реготделений Наталья Возиянова (ЛДПР) и Сергей Гурченко («Новые люди»), которые в прошлый созыв не входили. КПРФ в новом созыве представят ранее заседавшие в парламенте первый секретарь обкома Андрей Рогтенев, а также Денис Рослик и Олег Спивак.

Как рассказывал ранее «Ъ-Черноземье», кандидаты от ЕР выиграли голосование по всем 28 одномандатным округам в Воронедской областной думе.

О тенденциях и электоральных аномалиях на выборах в заксобрания — в большой аналитике «Ъ-Черноземье» «"Единой России" и 90% мало».

Сергей Толмачев