Адаптация входит в привычку

Минэкономики пересмотрело свой макропрогноз на 2026–2028 годы — он в значительной степени утратил оптимизм в сравнении с весенней версией, учтя результаты «охлаждения экономики» высокими ставками. Снижение оценок динамики ВВП, промпроизводства и инвестиций выглядит в прогнозе «разменом» на ускоренное снижение инфляции и, как следствие, на ожидание того же от ставок для расширения кредитного финансирования роста. За вычетом же включения принципов ДКП ЦБ в общую схему нынешний трек скорее развивает логику прогноза годовой давности, где «гражданской» экономике предлагалось опираться на частный спрос, а 2025 год отводился на ее адаптацию к этому. Теперь период «адаптации» на фоне повышения НДС и невысокой активности в гражданских отраслях сдвинут на 2026 год — и рискует затянуться. Сам ЦБ прямо увязывает снижение ставок с опережающим ростом предложения, а его до снижения ставок, по прогнозу Минэкономики и по статистике гражданских отраслей, ждать не приходится.

Глава Минэкономики Максим Решетников в среду, 24 сентября, представил на заседании правительства проект обновленного прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 годы — на него опирается федеральный бюджет (см. с. 2). В прогнозе ведомство, ссылаясь на охлаждение экономики высокими ставками по кредитам, существенно пересмотрело свои апрельские оценки, которые тогда аналитики называли оптимистичными (см. “Ъ” от 21 апреля), вернув документ в логику прогноза годовой давности (см. “Ъ” от 6 сентября 2024 года). В ней экономический рост опирается преимущественно на внутренний частный спрос, а 2025 год отводится на адаптацию к новым условиям.

Теперь период адаптации сдвинут на следующий год: сильно снижены оценки темпов роста ВВП — в этом году до 1% (вместо 2,5%, как ожидалось в апреле), а в 2026-м — до 1,3% (вместо 2,4%). Максим Решетников сослался на снижение инфляционного давления, «которое необходимо для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы». В ожидании этого рост инвестиций в 2025 году (оценка, как и ранее, на уровне 1,7%) сменится спадом на 0,5% (вместо роста на 3% в апрельской версии) и ожидаемым «отскоком» в 2027–2028 годах по мере «нормализации ДКП». При замедлении инвестактивности, по словам представителя Минэкономики, основной вклад в положительную динамику ВВП вносят потребление (потребительский спрос также замедлится, но останется в «плюсе») и чистый экспорт (см. «Ъ-Онлайн» от 24 сентября).

Обновленные параметры прогноза Минэкономики на 2026–2028 годы Выйти из полноэкранного режима 2024 2025 (оценка) 2026 2027 2028 ВЭД Цена Brent (средняя, $/bbl) 80,8 70 70 70 72 Цена Urals (средняя, $/bbl) 66,6 58 59 61 65 Курс (руб./$) 92,4 86,1 92,2 95,8 100,1 Платежный баланс Экспорт ($ млрд) 433,1 412,9 431,5 462,2 505,5 Импорт ($ млрд) 299,7 306 308,5 326,9 341,5 Торговый баланс ($ млрд) 133, 4 106,9 123 135,4 164 Сальдо счета текущих операций ($ млрд) 63,2 37,8 47,8 51,5 70,3 Реальный сектор ВВП (трлн руб.) 201,1 217,3 235,1 255,5 276,3 Рост ВВП (% г/г) 4,3 1 1,3 2,8 2,5 Инфляция (на конец года, %) 9,5 6,8 4 4 4 Инвестиции (динамика, % г/г) 7,4 1,7 -0,5 3,8 3,3 Потребление Рост оборота розницы (% г/г) 7,7 2,5 1,1 3,9 3,6 Рост платных услуг населению (% г/г) 4,3 2,6 1 2,4 2,4 Рынок труда Реальная зарплата (рост, % г/г) 9,7 3,4 2,4 3,9 3,2 Реальные доходы (рост, % г/г) 7,3 3,8 2,1 3,5 3 Безработица (% рабочей силы) 2,5 2,3 2,6 2,5 2,3 Открыть в новом окне

Одновременно с этим Минэкономики рассчитывает на быстрое замедление инфляции — на конец этого года до 6,8% вместо 7,6%, в следующем — до целевых 4%. Поддержит процесс сокращение бюджетного импульса и дефицита, который ЦБ уже не раз называл проинфляционным фактором,— после «двойного» вклада этих факторов за счет высокой динамики расходов в конце 2024 и начале 2025 года. Предложенные Минфином налоговые изменения — в частности, повышение НДС с текущих 20% до 22% — как рассчитывают в ведомстве, скажутся на инфляции лишь «разово» и займут «четвертый квартал этого и первый квартал следующего года, как и в 2018–2019 годах» (с 2019 года ставка выросла с 18% до 20%, повысив ИПЦ на один процентный пункт).

Как заверил Максим Решетников, «налоговые меры по балансировке бюджета обеспечивают соблюдение бюджетного правила»,— в качестве альтернативы он называл наращивание дефицита бюджета, что привело к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий и «существенно более низким темпам роста экономики на всем прогнозном горизонте».

Отметим, что из этой конструкции становится ясно — давний спор Минэкономики и ЦБ о том, экономический рост ли является причиной низких ставок, или низкие ставки стимулируют экономический рост, не решен, несмотря ни на достижение соглашения правительства и Банка России о совместной борьбе с инфляцией (см. “Ъ” от 19 ноября 2024 года), ни на погружение принципов ДКП в прогнозную логику министерства.

В базовом сценарии Основных направлений денежно-кредитной политики, который, по словам главы Минфина Антона Силуанова, правительство учитывает в бюджетной конструкции, замедление инфляции (а как следствие, и снижение ставок) ЦБ напрямую увязывал с опережающим динамику спроса ростом предложения на внутреннем рынке РФ. Однако до снижения ставок прогноз Минэкономики такого «опережающего» наполнения внутреннего рынка не предполагает.

Так, на 2025 год прогноз роста промпроизводства снижен до 1,5% (против 2,6%), в 2026-м он ускорится лишь до 2,3% (против 2,9% в прежнем варианте). Обрабатывающая промышленность, которая в большей степени формирует предложение в экономике, будет расти более высокими темпами, но все же ниже прежних ожиданий — в 2025 году на 3,1% (против 4,3%), а в 2026-м — на 2,9% (3,4%). Более того, в этом году рост выпуска промпродукции в основном поддерживают отрасли с доминированием ОПК — в гражданских же обрабатывающих секторах выпуск с начала года уменьшается (см. “Ъ” от 1 сентября). В итоге прирост и реальных зарплат (на 3,4% в 2025 году и 2,4% в 2026-м), и реальных доходов (3,8% и 2,1% соответственно) динамику выпуска, как и динамику ВВП, опередит.

В классических экономических моделях изменить это положение могло бы снижение или рост налоговой нагрузки (конвертируя увеличившиеся прибыли компаний в расширение выпуска или расширение госинвестиций — в него же), однако правительством уже объявлено: нынешнее повышение НДС ориентировано на политические цели и обернется вложениями разве что в отрасли ОПК, продукция которых на удовлетворение внутреннего гражданского спроса не ориентирована, так что экономике придется искать новое равновесие цен, ставок и производительности самой.

Олег Сапожков, Евгения Крючкова