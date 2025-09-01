Индустрия ждет лучших времен

По данным Росстата, в июле объем производства сокращался второй месяц подряд — на 0,5% к июню (сезонность устранена). «На фоне последних месяцев текущий уровень относительно неплохой, хотя и ниже высоких мая—июня, но пока несколько выше уровня первого квартала»,— фиксируют аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в своей свежей записке о промпроизводстве (см. график). Выпуск поддерживают отрасли с доминирующим присутствием ОПК, отмечают в центре, а выпуск гражданских обрабатывающих секторов за вычетом нефтепереработки уменьшается с начала года. Процесс замедлился во втором квартале, но в июле снова ускорился (минус 0,6% к июню, сезонность устранена).

В годовом выражении рост промышленности в июле замедлился до 0,7% против 1,9% в июне, в «гражданских» отраслях — до минус 2,3% против минус 0,8% соответственно. Среди основных видов деятельности (два знака ОКВЭД) быстрее выпуск в последние три месяца снижается в автопроме, добыче угля, в производстве прочих готовых изделий (за счет ювелирных), а также стройматериалов, прежде всего цемента, среднесуточное производство которого с поправкой на сезонность было ниже лишь в ковидный период и до 2019 года, отмечают в ЦМАКП.

В августе, напомним, конъюнктура и прогнозы индустрии продолжили заметно ухудшаться (см. “Ъ” от 27 августа). В августовскую анкету для промышленников аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) добавили вопрос о величине ключевой ставки, которая обеспечит значимый рост показателей респондента (каждое предприятие отвечало за себя в соответствии со своими представлениями о влиянии ключевой ставки на заимствования, инвестиции, спрос на продукцию и выпуск, отмечают авторы исследования). Значимый рост заимствований, по мнению респондентов, возможен при снижении ключевой ставки до 10–11% — тогда начать кредитоваться в банках готов 21% предприятий. Снижение ставки до 7–9% добавит банкам еще 26% заемщиков из индустрии, а 47% предприятий сообщили, что их кредитование не зависит от величины ключевой ставки. «Скорее всего, почти половина промышленности либо кредитуется не по рыночным ставкам, либо обходится без кредитов»,— заключают в ИНП. Рост инвестиций (у 25% предприятий) также будет при ставке 10–11%, а большее снижение оживит инвестактивность еще 31% предприятий. Независимы инвестиции от размера ставки у 38% предприятий. Существенный же рост спроса компании видят при ставке 12–13%.

Артем Чугунов