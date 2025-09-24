Бюджет обрел цифры

Правительство на заседании в среду, 24 сентября, одобрило проект федерального бюджета на следующую трехлетку. Далее после доработки вместе с макропрогнозом и пакетом сопутствующих документов до 1 октября он будет внесен в Госдуму. Запланированный на 2026 год бюджетный дефицит в размере 1,6% ВВП премьер-министр Михаил Мишустин назвал «приемлемым». Достичь этой «приемлемости» удалось прежде всего за счет запланированного повышения ставки главного по объемам российского налога — НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства представили проект бюджета с приемлемым, по их оценке, дефицитом

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства представили проект бюджета с приемлемым, по их оценке, дефицитом

Параметры нового бюджета до заседания правительства держались в тайне, так что объявленные премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой Минфина Антоном Силуановым ключевые цифры финансового плана прозвучали впервые. Доходы 2026 года — 40,3 трлн руб., расходы — 44,1 трлн руб. Дефицит был назван лишь в процентах к ВВП — 1,6%, но, исходя из этих цифр, получается, что в рублях он составляет 3,8 трлн. Глава Белого дома охарактеризовал его как «приемлемый».

Отметим, что запланированный на 2026 год показатель пока заметно ниже складывающегося в 2025-м.

Согласно также утвержденным в среду на заседании правительства поправкам к закону о бюджете-2025, дефицит этого года, по данным информагентств, составит 2,6% ВВП, или 5,7 трлн руб. Напомним, изначально он составлял 0,5%, но из-за провала нефтегазовых доходов в июне был увеличен сразу втрое — до 1,7% ВВП, теперь же для приведения бюджетных параметров в соответствие с текущей реальностью ожидаемый дефицит 2025 года увеличивается еще раз.

Как следует из обозначенных на заседании параметров, в 2026 году относительно 2025-го доходы бюджета подрастут примерно на 10%, расходы — на 4% (точных данных для сопоставления Минфин не дает). Очевидно, что менее значительное, чем в последние три года, наращивание трат (ниже уровня текущей инфляции в 8%) объясняется невозможностью их увеличения в условиях охлаждающейся экономики, скромного роста ВВП (1,3% в 2026 году), сокращения инвестиций (минус 0,5%) и относительно низких нефтяных цен ($59 за баррель Urals).

По целям бюджет в нынешних условиях также не изменился. Набранные длящиеся социальные обязательства (в том числе в рамках действующих до 2030 года семейных, демографических и иных нацпроектов), а также высокие военные расходы (в бюджете на этот год вместе с ассигнованиями на безопасность они были запланированы на уровне 40% всех трат — как изменилась эта доля в 2026-м, пока не сообщается) большого пространства для маневра правительству не оставляли.

Ключевые приоритеты бюджета — те же, что и год назад. Это, по словам Антона Силуанова, выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение национальных целей развития (прежде всего, движение к технологическому лидерству и развитие инфраструктуры).

О нормализации бюджетной политики (о сокращении обеих частей федерального бюджета), о которой Минфин говорил в 2023 году, речи пока по-прежнему не идет. Поясним, после существенного роста доходов и расходов в 2024 году (на 20% и 15% соответственно) в 2025-м планировалась нормализация: нулевой первичный структурный дефицит (баланс без учета расходов на обслуживание госдолга) и умеренный общий дефицит. Достичь этого не вполне получилось: в 2025 году плановые расходы были вновь подняты (в течение года их потом еще и увеличили), первичный дефицит к концу года по ожиданиям составит 1,3% ВВП, а объем заимствований для закрытия «дыры» в бюджете, согласно последним поправкам, вырастет в итоге на 2,2 трлн руб.

В этих условиях для того, чтобы сократить отрыв доходов от расходов, правительству пришлось вновь идти на увеличение фискального бремени. После повышения налога на прибыль с 2025 года с 20% до 25% и расширения прогрессивной шкалы НДФЛ в Белом доме прибегли к «последнему резерву» — к увеличению ставки НДС с 20% до 22% и к ряду других налоговых изменений. Минфин, по данным «Интерфакса», рассчитывает, что в 2026 году новая ставка даст дополнительные поступления в бюджет в размере 1,2 трлн руб. Еще 200 млрд руб. принесет снижение порога дохода для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения с 60 млн до 10 млн руб.

Доработанный бюджетный пакет, как ожидается, будет внесен в Госдуму 29 сентября.

Вадим Вислогузов