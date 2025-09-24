Ростовский бизнес воспринимает текущее охлаждение спроса на рынке как временное
Ростовский бизнес оптимистично воспринимает текущее охлаждение спроса на производимую ими продукцию, полагая, что сейчас происходит формирования отложенного спроса. Об этом по итогам общения с региональными властями и местными предпринимателями рассказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
Фото: пресс-служба Южного ГУ Банка России
Об этом он рассказал во время общения с журналистами в ходе коммуникационной сессии, посвященной денежно-кредитной политике ЦБ. Она прошла в среду в Южном ГУ Банка России.
«В Ростове многие предприятия отмечали, что сегодня ситуация со спросом на продукцию выглядит слабее, чем в прошлом году. Но бизнес демонстрирует оптимизм, считая, что сейчас в результате этого охлаждения формируется отложенный спрос, который будет реализован в недалеком будущем. По сути, такое восприятие полностью соответствует данным нашего мониторинга, а в нем принимают участие около 15 тыс. предприятий со всей страны. И вот на протяжении всего года мы видим примерно одинаковую картину. Ситуация в отношении текущего спроса находится в охлажденном состоянии. Но прогнозы на будущее на протяжении всего года очень высокие остаются. Текущие проблем воспринимаются бизнесом как временные», – сообщил господин Тремасов.
Вместе с тем глава минэкономики Кубани Алексей Юртаев на полях сессии заявил, что главной проблемой крупного бизнеса региона, повлиявшей на замедление роста экономики, является падение спроса со стороны госкомпаний, которое, в свою очередь, вызвано сокращением их инвестиционных программ. Он отметил, что объем этих инвестиций достигает 60 трлн руб. против 40-триллионного федерального бюджета. Министр рассказал что, сокращение этого спроса является главной проблемой крупного бизнеса региона, и его восстановления предприниматели желают в первую очередь.