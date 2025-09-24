Минэконом края: на бизнес сильно повлияло падение спроса со стороны госкомпаний

Главной проблемой крупного кубанского бизнеса, повлиявшей на замедление роста, является падение спроса со стороны госкомпаний, которое, в свою очередь, вызвано сокращением их инвестиционных программ. Об этом заявил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

«Мы видим сокращение инвестиционных программ государственных компаний, а это 60 трлн руб. То есть бюджет России — 40 трлн руб., а бюджет госкомпаний — 60 трлн руб. — на треть больше. Конечно, сокращение этих программ влияет на наших предпринимателей, которые работают не в потребительском секторе, а в B2В, а это основа экономики края. Потребительский сектор у нас — очень маленький. Крупный бизнес хочет восстановления этого спроса»,— рассказал министр во время общения с журналистами в ходе коммуникационной сессии, посвященной денежно-кредитной политике ЦБ, которая в среду прошла в Южном ГУ Банка России.

При этом он отметил, что падение спроса наиболее острой проблемой является прежде всего для крупных предприятий в бюджетообразующих отраслях региона. Для малого и среднего бизнеса более критичны высокие кредитные ставки.

Ранее также министр рассказал о том, что темпы экономического роста в Краснодарском крае сейчас близки к нулю. Ключевыми факторами происходящего министр назвал замедление спроса в целом внутри страны, а также его сокращение по экспортному направлению в связи с переориентацией российских экспортеров после начала СВО. Помимо этого, негативное влияние на экономику оказали засуха, которая скажется на урожае, сокращение объема перевалок грузов в кубанских портах, замедление роста в промышленности. Однако со следующего года, благодаря принятым мерам, в минэке прогнозируют уже выход на 3-процентный рост. Также, по словам министра, минэк по итогам 2025 года ожидает замедления кредитования юридических лиц на четверть или даже на треть по причине того, что кредитные деньги, несмотря на снижение ключевой ставки, пока остаются все еще слишком дорогими.