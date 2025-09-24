На заводе «Гранит» в Ростове-на-Дону произошла смена руководства

В Ростове-на-Дону совет директоров ПАО «Гранит» сменил руководство компании. С 23 сентября исполняющим обязанности генерального директора назначен Сергей Селюга, который заменит Дмитрия Ромашенко. Об этом компания сообщила на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно опубликованным данным, за решение проголосовали пять из семи членов совета. Господин Селюга будет руководить предприятием с 23 сентября по 30 декабря 2025 года включительно.

Причины смены топ-менеджера представители «Гранита» не раскрыли.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что полномочия гендиректора ростовского оборонного завода «Гранит» продлили на год.