Суд арестовал совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал крупного уральского бизнесмена, совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва, сообщает корреспондент «Ъ-Урал» из суда. Он пробудет в СИЗО до 15 ноября.

Как и председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных (взята под стражу), ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Алексей Бобров выступает ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии активов по всему Уральскому федеральному округу. Речь об обращении в доход государства около 40 компаний, связанных с Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Иск рассматривается в Ленинском райсуде.

О задержании Алексея Боброва, Татьяны Черных, а также бывшего руководителя АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антона Боликова, и. о. гендиректора ОТСК Артема Носкова стало известно накануне, 23 сентября. Источник сообщал, что уголовное дело может быть связано с хищением бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений.

