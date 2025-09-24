Министр экономики Кубани: мы находимся на плато, где темпы роста близки к нулю

Темпы экономического роста в Краснодарском крае сейчас близки к нулю, но уже со следующего года благодаря принятым мерам ожидается 3-процентный рост. Об этом в среду министр экономики Кубани Алексей Юртаев рассказал журналистам.

«Экономика Краснодарского края сейчас переживает непростые времена. Динамика впервые с IV квартала 2020 года находится около нуля. Мы находимся на экономическом плато, когда темпы экономического роста близки к нулю»,— рассказал он во время общения с журналистами в ходе коммуникационной сессии, посвященной денежно-кредитной политике ЦБ, которая в среду прошла в Южном ГУ Банка России.

Ключевыми факторами происходящего министр назвал замедление спроса в целом внутри страны, а также его сокращение по экспортному направлению в связи с переориентацией российских экспортеров после начала СВО. Алексей Юртаев пояснил, что поскольку экономика края — достаточно сложная, она не может опираться только на свои внутренние ресурсы спроса на территории региона и ориентирована на удовлетворение потребностей в целом России и внешних экспортных рынков.

«Внешний спрос — ограниченный, внутренний спрос замедляется. Наша экономика находится в состоянии такого управляемого охлаждения. Задача экономических властей и предпринимателей сейчас — обеспечить выпуск продукции на уровне не ниже прошлогоднего. В первую очередь за счет инфляционных процессов получать рост выручки. Сейчас надеяться на то, что мы выйдем на те же темпы роста, которые были предыдущие четыре года (с конца 2020 года и до 2024 года), не приходится. Эти четыре года экономика Краснодарского края росла быстрее всех крупных экономик с ВРП более 3 трлн руб. И сейчас она адаптируется к новым условиям медленного роста спроса среди потребителей»,— рассказал он.

Также он обзорно рассказал о проблемах в ключевых отраслях.

«В сельском хозяйстве была засуха. В северных районах даже была чрезвычайная ситуация в связи с засухой, поэтому по урожаю мы точно получим отрицательные значения. У нас есть ограничения на внешних рынках, поэтому наши порты показывают отрицательные темпы роста перевалки, объемы перевалки в портах сокращаются, а это крупнейший сектор экономики Краснодарского края. В промышленности у нас идет замедление, здесь дорогие оборотные кредиты, инвестиционные кредиты. Ну и в общем весь реальный сектор находится пока в красной зоне. По итогам года мы ожидаем, что за счет антикризисных мер выйдем на динамику чуть больше нуля. В следующем году с учетом тех мер, что мы закладывали в прогнозе макроэкономическом, в проекте бюджета на следующий год, сможем выйти на динамику в районе 3% в реальном выражении. Для края это рост выше, чем средний по стране, и выше, чем средний по мировой экономике»,— сообщил он.

Михаил Волкодав