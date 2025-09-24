Минэкономики Кубани ожидает до конца года замедление кредитования юрлиц на треть

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев рассказал, что его ведомство оценивает замедление кредитования юридических лиц по итогам 2025 года на четверть или даже на треть по причине того, что кредитные деньги, несмотря на снижение ключевой ставки, пока остаются все еще слишком дорогими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Мы поддерживаем решение Банка России по снижению ключевой ставки (в начале сентября она была снижена с 21 до 17%.— «Ъ-Кубань»). Мы видим, что ЦБ перешел к новой повестке снижения стоимости заемных средств, и считаем, что эта политика продолжится до конца текущего года. Но понимаем, что пока еще ключевая ставка высокая по отношению к рентабельности предприятий края, и ключевая ставка, и кредитные проценты, безусловно, носят запретительный характер. Стоимость кредитов такова, что предпринимателям невыгодно брать эти кредиты. Поэтому замедление кредитования именно юридических лиц по итогам года мы оцениваем на четверть, на треть. Со своей стороны, мы делаем все, чтобы наши предприниматели могли обращаться ко льготным кредитным ресурсам»,— рассказал он во время общения с журналистами в ходе коммуникационной сессии, посвященной денежно-кредитной политике ЦБ, которая в среду прошла в Южном ГУ Банка России.

Ранее сообщалось, что министр также рассказал о том, что темпы экономического роста в Краснодарском крае сейчас близки к нулю. Ключевыми факторами происходящего министр назвал замедление спроса в целом внутри страны, а также его сокращение по экспортному направлению в связи с переориентацией российских экспортеров после начала СВО. Помимо этого, негативное влияние на экономику оказали засуха, которая сказалась на урожае, сокращение объема перевалок грузов в кубанских портах, замедление роста в промышленности. Однако со следующего года благодаря принятым мерам в минэке прогнозируют уже выход на 3-процентный рост.

Михаил Волкодав